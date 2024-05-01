Самогон через ниппель, и вместо бальных танцев "Сектор газа": известный киевский политолог сравнил советскую и современную школы

Дети стали более свободными и раскованными

Украинский историк и эксперт-политолог Александр Палий рассказал о своем визите в школу, где он в свое время проходил обучение. Автора книг по истории приятно удивили изменения, которые произошли в учебном заведении за последние десятилетия.

По мнению политолога, современные дети стали более свободными и это должно "к чему-то привести". Своими эмоциями от посещения школы Палий поделился на своей странице в Фейсбук.

Так, Александр Палий, по его словам, посетил школу в которой он обучался. Его удивило то, насколько здесь все изменилось. Дети ведут себя более свободно и раскованно — школьники играют в настольный теннис во дворе, а выпускники репетируют вальс.

"Сегодня зашел в свою школу и сравнил с моими школьными временами. Дети более свободные и раскованные. Играют в настольный теннис на прямо школьном дворе, где раньше был официоз и линейки, другие готовятся к выпускному — танцуют бальные танцы (о!) прямо посреди школьного двора. Довольно заметный, чтобы не сказать разительный контраст с 80-ыми. Кто помнит те времена — самогон через ниппель, и вместо бальных танцев "Сектор газа"?", — задался риторическим вопросом Палий.

Фото Палия в Фейсбук

Также Палий отметил, что в школьных коридорах нет "надрыва" и криков. Такое положение вещей он назвал "апофеозом нормальности".

"А сейчас я увидел на том же месте расслабон, нет надрыва, нет вечных криков. Какой-то апофеоз нормальности. Директор попросила меня толкнуть речь перед десятиклассниками. Ребята разбежались, девушек больше интересовали танцы, поэтому я сразу перешел к заключительному слову и пожелал им хорошо учиться и найти хороших парней. "А у нас уже есть", — ответили они", — делится своими эмоциями от посещения школы Палий.

Палий в школе, где он учился

В итоге руководство школы попросило политолога сказать речь перед учащимися 10 класса, которую они слушали не в полном составе, так как их больше интересовали танцы.

Палий отметил, что сейчас украинские дети имеют намного больше свободы в школах и это обязательно "к чему-то приведет".

"Кажется, эта свобода, которую сейчас имеют украинские дети — колоссальная штука, недооцененная обществом. Она к чему-то обязательно приведет, думаю, к чему-то хорошему", — резюмировал политолог.

Для справки: Александр Андреевич Палий — украинский историк , эксперт- политолог, политический консультант. В 2001 году окончил Киево-Могилянскую академию (политология, история). В 2006 году в Национальном институте проблем международной безопасности защитил диссертацию по специальности "Национальная безопасность государства", кандидат политических наук.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов и автором 9 книг.

Лауреат премии имени Джеймса Мэйса 2012 года. Женат. Среди увлечений – игра в шахматы и путешествия.

Александр Палий

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