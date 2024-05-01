Знущається з тварин, б’є сусідів і нікого не боїться: у Києві неадекватний чоловік тероризує цілий район (фото)

Чоловік веде себе неадекватно та дуже агресивно

В Оболонському районі Києва жителі багатоповерхового будинку стали свідками кричущого інциденту — їхній сусід викинув на вулицю близько 30 котів, які тривалий час жили в його квартирі і безконтрольно розмножувалися. Як виявилося, чоловік постійно виявляє агресію щодо оточуючих та прикривається наявністю "білого квитка".

Варто зазначити, що місцеві справді бояться свого сусіда та вважають його психічно неврівноваженим. Редакція "Телеграфу" поспілкувалася з людьми, які стали жертвами чоловіка і вирішила розібратися в цій ситуації.

Так, у соціальній мережі Фейсбук столична волонтерка Юлія Любімова розповіла про те, що в багатоповерховому будинку, розташованому по вулиці Героїв Азова, проживає дуже "дивний" і небезпечний чоловік. За її словами, він має довідку, що підтверджує наявність у нього психічних розладів.

Прикриваючись "білим квитком", чоловік тривалий час приносить до себе в квартиру бездомних котів, які потім безконтрольно розмножуються. У його оселі живуть десятки голодних, хворих та змучених тварин. Скільки котів проживає у квартирі на постійній основі — невідомо, бо чоловік нікому не відчиняє двері, а на волонтерів кидається із кулаками.

Пост волонтера Юлії в соцмережі

Одного вечора чоловік виніс на вулицю близько 30 котів і просто викинув їх. Волонтери звернули увагу на ситуацію і взяли під власний контроль питання пошуку прихистку для тварин.

Як виявилося, багато хто з чотирилапих був хворий і виснажений, а деякі кицьки були вагітні. Чоловік не стерилізує і не каструє котів, принесених до себе додому, тому вони постійно розмножуються.

Десятки котів чоловік викинув надвір

"Виявляється, що цей чоловік досить соціалізований. Він займається репетиторством і проводить індивідуальні уроки з біології. Проте його дуже бояться сусіди через неадекватну та непередбачувану поведінку", — розповіла в бесіді з нашим журналістом Юлія.

Волонтер також додала, що мати чоловіка за життя розповідала про те, що вона через знайомих зробила йому довідку про "психічну неповноцінність", щоб його не забрали до АТО.

Ймовірний шкуродер

За словами сусідів, чоловік поводився завжди агресивно і зухвало — він неодноразово бив свою матір і постійно над нею знущався. Нещодавно жінка померла і він залишився єдиним повноправним власником квартири.

Коти були виснажені та голодні

Слід зазначити, що ситуація з величезною кількістю котів у квартирі чоловіка триває вже не один рік і сусіди постійно страждають від нестерпного запаху, який точиться з його житла.

Люди відзначають, що чоловік приносить вологий пісок із річки і ніколи не купує спеціальний наповнювач для котячих лотків. Також він повноцінно не годує хвостатих і не доглядає за ними.

Деяких тварин вдалося прилаштувати

Внаслідок такої неадекватної поведінки у квартирі чоловіка розплодилися десятки котів, а сусіди в теплу пору доби навіть не можуть відчинити вікна — вони просто починають задихатися від смороду, а вивішена на балкони білизна за лічені хвилини насичується "запахами" котячих випорожнень.

Люди неодноразово викликали поліцію та санепідемстанцію, але чоловік не відчиняє двері і ніяк не реагує на зауваження сусідів щодо антисанітарії у його квартирі. Крім цього, чоловік поводиться агресивно і не роздумуючи починає бійку з усіма, хто намагається з ним заговорити про кішок.

Як нам стало відомо, він одного разу налетів на волонтера Валентину і почав її штовхати. Жінка дуже злакалась і зараз навіть очима не хоче з ним зустрічатися.

Журналістам "Телеграфу" також вдалося поспілкуватися із дочкою жінки, яка стала жертвою агресивного чоловіка. У 2019 році він напав на неї біля під’їзду та жорстоко побив.

"Він ударив мою маму і вона під час падіння скронею приземлилася на корінь дерева. За неї заступився сусід, але й його було побито. Їх удвох забрала "швидка" до лікарні. Маму відкачували і потім вона лежала в стаціонарі під крапельницями. Сусіда довелося зашивати. Справу завели, а що з того? Ніхто цим займатися не хоче — перекидують "стрілки" один на одного і нічого не зрушило досі з місця", — розповідає донька постраждалої жінки.

Постраждала опинилася на лікарняному ліжку, а проти агресора порушили кримінальну справу. Проте вже змінився другий слідчий, але жодного засідання суду так і не відбулося.

Жінка постраждала від рук неадекватного сусіда

Жінка пройшла лікування на стаціонарі

У поліції розводять руками і нічого конкретного не відповідають. Перша слідча по справі пішла в декрет, а друга взагалі не поспішає займатися розслідуванням.

Внаслідок такого халатного ставлення правоохоронців до ситуації чоловік залишається на волі — він продовжує загрожувати сусідам і залякувати їх, а також приносить у квартиру нових тварин.

З якою метою він вирощує десятки котів у малогабаритній квартирі, залишається лише здогадуватися. Сподіватимемося, що поліція зверне пильну увагу на цього "персонажа" і займеться своїми прямими обов’язками — почне захищати законослухняних громадян від нападів неадекватних агресорів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що директор київського музею Булгакова зробила гучну заяву. За її словами, після того, як на музей обрушилося "труювання" і над ним нависла реальна загроза закриття, багато людей, які дякували колективу і розсипалися перед ним у компліментах, пішли в тінь.