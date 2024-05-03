У Києві з балкона випала 2-річна дівчинка: батьки спали "під градусом"

Поліцію на місце НП викликали лікарі, а не батьки дитини

У Києві 2-річна дівчинка випала із вікна третього поверху. Її батьки були в цей момент удома, але у нетверезому стані.

Подробиці події поділилися в поліції Києва. Правоохоронці порушили кримінальну справу і нагадали всім батькам про правила безпеки.

Надзвичайна подія сталася ввечері 2 травня в Дарницькому районі Києва — дівчинка випала з квартири на третьому поверсі. На місце викликали лікарів. Як з’ясувалося, дівчинка грала, а потім сама вилізла на стілець, що стояв на балконі, і, перехилившись, випала з вікна. Батьки не помітили, як випала дитина, бо спали "під градусом".

Лікарі госпіталізували маленьку постраждалу з матір’ю до лікарні. Дитина не отримала серйозних ушкоджень. Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьками обов’язків щодо догляду за дитиною). Також про НП повідомили соціальну службу, щоби взяти сім’ю на контроль.

Поліцейські закликають громадян не забувати про безпеку малюків:

не дозволяйте дітям виходити на балкон без супроводу дорослих;

відсуньте від вікон предмети, якими може скористатися дитина, щоб самостійно залізти на підвіконня – столи, стільці, тумбочки, ящики тощо;

москітні сітки та інші подібні пристрої не розраховані на можливе вагове навантаження, тому спиратися на них вкрай небезпечно;

встановіть спеціальні внутрішньовіконні замки або обмежувачі, які не дозволяють дитині широко відкривати вікно.

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