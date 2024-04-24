Дитина за мільйон: у Дніпрі мати намагалася продати дворічного сина, на гроші були плани (фото, відео)

Дівчина попалася поліції на гарячому

У Дніпрі 19-річна дівчина намагалася продати знайомій свого дворічного сина за 1 мільйон гривень. Однак зробити цього їй вдалося, оскільки її на гарячому під час отримання грошей упіймали поліцейські управління міграційної поліції.

Про це у середу, 24 квітня, повідомили у пресслужбі Поліції Дніпропетровської області. Інцидент трапився днем раніше. Тоді дівчина прийшла на обумовлене місце, щоби продати дитину. Там вона зустрілася із "замовницею".

"За її словами, вона не хотіла доглядати сина, тому вирішила його позбутися. На виручені гроші планувала відкрити власний бізнес. Злочин задокументували поліцейські управління міграційної поліції та слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області у співпраці з управлінням кримінального аналізу", — йдеться у повідомленні.

Дитина була передана представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Нині про хлопчика дбають лікарі.

За місцем проживання горе-матері було проведено обшук, під час якого було вилучено речові докази. Їй було вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

Найближчим часом затриманої буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві няня побила дитину на очах у пасажирів у громадському транспорті. Жінка била дівчинку по обличчю, щоб та прокинулася.