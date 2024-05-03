В Киеве с балкона выпала 2-летняя девочка: родители спали "под градусом"

Полицию на место ЧП вызвали врачи, а не родители ребенка

В Киеве 2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ее родители были в этот момент дома, но в нетрезвом состоянии.

Подробностями происшествия поделились в полиции Киева. Правоохранители завели уголовное дело и напомнили всем родителям о правилах безопасности.

ЧП произошло вечером 2 мая в Дарницком районе Киева — девочка выпала из квартиры на третьем этаже. На место вызвали врачей. Как выяснилось, девочка играла, а потом сама вылезла на стул, который стоял на балконе, и, перегнувшись, выпала из окна. Родители не заметили, как выпал ребенок, так как спали "под градусом".

Врачи госпитализировали маленькую пострадавшую с матерью в больницу. Ребенок не получил серьезных повреждений. Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком). Также о ЧП уведомили социальную службу, чтобы взять семью на контроль.

Полицейские призывают граждан не забывать о безопасности малышей:

не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;

отодвиньте от окон предметы, которыми может воспользоваться ребенок, чтобы самостоятельно залезть на подоконник – столы, стулья, тумбочки, ящики и т.п.;

москитные сетки и другие подобные приспособления не рассчитаны на возможную весовую нагрузку, поэтому опираться на них крайне опасно;

установите специальные внутриоконные замки или ограничители, не позволяющие ребенку широко открывать окно.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре футбольные ворота упали на ребенка. У пострадавшего серьезные ушибы.