У Миколаєві після плавання у басейні померла школярка: стали відомі подробиці

Лікарі намагалися врятувати дитину

У четвер, 11 квітня, у Миколаєві померла 12-річна школярка. Дівчинку до обласної дитячої лікарні доставила швидка допомога з місцевого басейну.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N" з посиланням на інформацію від своїх читачів. Зазначається, що дівчинка прийшла до басейну разом із батьками.

"Під наглядом тренера вона зайшла у воду, проте, пропливши кілька метрів, вийшла з басейну і повідомила тренеру та мамі, що їй стало погано. Дитині викликали швидку допомогу, яка приїхала через 15 хвилин", — йдеться у повідомленні.

За даними видання, бригада "швидкої" забрала школярку до машини та повезла в обласну дитячу лікарню на вул. Миколаївську. Дорогою стан дитини продовжував погіршуватися і до лікарні її привезли вже в непритомному стані.

В обласній дитячій лікарні дівчинці почали проводити інтенсивні реанімаційні заходи, які тривали близько години, проте це не дало результату і дитина померла. Лікарі стверджують, що дівчинку було доставлено до лікарні вже в стані клінічної смерті.

"Як з'ясувалося пізніше, школярка страждала на серцеве захворювання та раніше перенесла хірургічну операцію на серці. За словами батьків, відвідувати басейн під наглядом тренера їй рекомендував лікар, оскільки дитині потрібні були помірні навантаження", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Павлоград Дніпропетровської області помер 6-річний хлопчик. Це сталося після того, як він з’їв полуницю, а незабаром поскаржився на погане самопочуття.