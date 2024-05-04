Недорога дача під Києвом: що пропонують в оренду на літо (фото)

У будинках є всі умови для проживання

Вже за місяць почнеться літо, а це значить сезон поїздок за місто. На ринку нерухомості є багато цікавих пропозиції оренди дачних будинків під Києвом.

"Телеграф" розглянув три недорогі дачі, та що пропонують за такі гроші.

Перша пропозиція знаходиться в селі Хотянівка. Загальна площа дачного будинку — 90 квадратних метрів. Зелена ділянка навколо дому 6 соток. Проведений газ в житло, вона зі свердловини.

Подвір'я орендної ділянки

Здається будинок на сезон — з травня по вересень. Власниця хоче за оренду 10,5 тисяч гривень.

В середині житла

Туалет і душ у будинку

Другий дачний будиночок площею 60 квадратних метрів знаходиться у Броварському районі. До станції метро "Лісова" їздить автобус.

Дачна ділянка

Площа ділянки складає 15 соток. Є свердловина. У будинок проведений інтернет.

Інтер'єр будинку

Власник зазначає, що до річки Десни 15 хвилин на автівці.

Оренда дачного будинку коштує 10 тисяч гривень.

Є всі умови для проживання

Третя пропозиція знаходиться в селі Шибене Бучанського району. Загальна площа дачі 15 соток, будинку 30 квадратних метрів.

Дачна ділянка

На території подвір'я спальний будиночок, приміщення з кухнею та санвузлом.

Подвір'я, яке здають в оренду

У дворі є озеро. Власники зазначають, що можна ловити рибу.

На території є водойма

Також є альтанка і мангал. Навколо дачного кооперативу ліс.

За оренду дачі прийдеться віддати 10 тисяч гривень.

У будинку 3 кімнати

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує оренда квартир у Києві. Ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.