Недорога дача під Києвом: що пропонують в оренду на літо (фото)
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У будинках є всі умови для проживання
Вже за місяць почнеться літо, а це значить сезон поїздок за місто. На ринку нерухомості є багато цікавих пропозиції оренди дачних будинків під Києвом.
"Телеграф" розглянув три недорогі дачі, та що пропонують за такі гроші.
Перша пропозиція знаходиться в селі Хотянівка. Загальна площа дачного будинку — 90 квадратних метрів. Зелена ділянка навколо дому 6 соток. Проведений газ в житло, вона зі свердловини.
Здається будинок на сезон — з травня по вересень. Власниця хоче за оренду 10,5 тисяч гривень.
Другий дачний будиночок площею 60 квадратних метрів знаходиться у Броварському районі. До станції метро "Лісова" їздить автобус.
Площа ділянки складає 15 соток. Є свердловина. У будинок проведений інтернет.
Власник зазначає, що до річки Десни 15 хвилин на автівці.
Оренда дачного будинку коштує 10 тисяч гривень.
Третя пропозиція знаходиться в селі Шибене Бучанського району. Загальна площа дачі 15 соток, будинку 30 квадратних метрів.
На території подвір'я спальний будиночок, приміщення з кухнею та санвузлом.
У дворі є озеро. Власники зазначають, що можна ловити рибу.
Також є альтанка і мангал. Навколо дачного кооперативу ліс.
За оренду дачі прийдеться віддати 10 тисяч гривень.
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує оренда квартир у Києві. Ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.