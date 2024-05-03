У Києві тисячі людей залишилися без світла: причина знеструмлення

Скоро до київських домівок повернеться електроенергія

У п'ятницю, 3 травня, у Києві було знеструмлено 49 житлових будинків та 99 установ. Причиною стало відключення обладнання на одній із підстанцій.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Світло зникло в 13,4 тисячі абонентів Святошинського та Солом'янського районів.

У Міністерстві обіцяють заживили усіх споживачів протягом двох годин.

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 19:00 до 22:00). Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", — закликають у Міністерстві енергетики України.

Також аварійні відключення були в Одеській та Дніпропетровській областях. Електрики усунули наслідки аварії та заживили всіх споживачів.

Наразі спостерігається дефіцит електроенергії, тому прогнозується імпорт до 2800 МВт*год.

Раніше "Телеграф" писав, що скоро можуть зрости тарифи на світло в Україні. Швидше за все також підійметься плата на обслуговування багатоквартирних будинків.