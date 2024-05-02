Чорний ринок і обмінники: актуальний курс валют у Києві
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ціна на євро стабілізувалася
На початку травня курс долара більш-менш стійкий. За останні дні американська валюта підіймалася і падала всього на декілька копійок.
Вартість євро теж коливається, але без суттєвих змін. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 2 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,63 грн
Євро (EUR): 42,29 грн
Злотий (PLN): 9,74 грн
Канадський долар (CAD): 28,78 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,07 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,81 грн
Євро (EUR): 42,80 грн
Злотий (PLN): 9,83 грн
Канадський долар (CAD): 29,02 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,48 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на декілька копійок.
Купівля: 39,77 грн
Продаж: 39,87 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в Україні на Великдень. Традиційно під час свят попит на валюту зростає у міжбанку, а це загрожує курсовими коливаннями.