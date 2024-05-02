Чорний ринок і обмінники: актуальний курс валют у Києві

Ціна на євро стабілізувалася

На початку травня курс долара більш-менш стійкий. За останні дні американська валюта підіймалася і падала всього на декілька копійок.

Вартість євро теж коливається, але без суттєвих змін. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 2 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,63 грн

Євро (EUR): 42,29 грн

Злотий (PLN): 9,74 грн

Канадський долар (CAD): 28,78 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,07 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,81 грн

Євро (EUR): 42,80 грн

Злотий (PLN): 9,83 грн

Канадський долар (CAD): 29,02 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,48 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на декілька копійок.

Купівля: 39,77 грн

Продаж: 39,87 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в Україні на Великдень. Традиційно під час свят попит на валюту зростає у міжбанку, а це загрожує курсовими коливаннями.