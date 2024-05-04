Недорогая дача под Киевом: что предлагают в аренду на лето (фото)

В домах есть все условия для проживания

Уже через месяц начнется лето, а это значит сезон поездок за город. На рынке недвижимости есть много интересных предложений аренды дачных домов под Киевом.

"Телеграф" рассмотрел три недорогие дачи и что предлагают за такие деньги.

Первое предложение находится в селе Хотяновка. Общая площадь дачного дома – 90 квадратных метров. Зеленый участок вокруг дома 6 соток. Газ произведен в дом, вода из скважины.

Двор арендного участка

Сдается дом на сезон – с мая по сентябрь. Владелец хочет за аренду 10,5 тысячи гривен.

Внутри жилья

Туалет и душ в доме

Второй дачный домик площадью 60 квадратных метров находится в Броварском районе. До станции метро "Лесная" ездит автобус.

Дачный участок

Площадь участка составляет 15 соток. Есть скважина. В здание проведен интернет.

Интерьер дома

Владелец отмечает, что до реки Десны 15 минут на автомобиле.

Аренда дачного дома стоит 10 тысяч гривен.

Есть все условия для проживания

Третье предложение находится в селе Шибене Бучанского района. Общая площадь дачи 15 соток, дома 30 квадратных метров.

Дачный участок

На территории двора спальный домик, помещение с кухней и санузлом.

Двор, который сдают в аренду

Во дворе есть озеро. Владельцы отмечают, что можно ловить рыбу.

На территории есть водоем

Также есть беседка и мангал. Вокруг дачного кооператива лес.

За аренду дачи придется отдать 10 тысяч гривен.

В доме 3 комнаты

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит аренда квартир в Киеве. Цены уже сравнялись с зафиксированными до начала войны и продолжают постепенно расти.