У Києві штурмували ботанічний сад: десятки людей лізли через паркан (відео)
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Адміністрація парку заборонила вхід зранку
У п'ятницю, 3 квітня, біля Національного ботанічного саду ім. М. Гришка зібрався натовп охочих побачити схід сонця. Причиною цьому стало вірусне відео в TikTok.
Особливо нетерплячі навіть перелазили через паркан. Про це повідомляє телеканал "Київ24".
З 5 ранку біля воріт зібралося десятки людей, деякі лізли через огорожу, наражаючи себе на небезпеку.
Адміністрація саду заборонила вхід в парк до 7 ранку, проте якусь частину відвідувачів пускали нормально через вхід.
Пізніше заходили на територію з собаками. Люди йшли без квитків, хоча з 8 години почали працювати каси й термінали. Вартість квитка — 100 грн.
А ось той саме тренд з TikTok "Давай зустрінемо світанок разом", що спонукав десятки людей штурмувати ботанічний сад.
У мережі кияни обурилися такою поведінкою нетерплячих людей.
"Скільки відкритих локацій є для зустрічі світанку. Ні, треба через паркан лізти", "Позорисько!" — пишуть у телеграмі.
Деякі пожартували з ситуації. "Символічно, що люди перелазили через паркан на тлі "Беремо і робимо"", — написав один із коментаторів.
Раніше "Телеграф" писав, що жителів Києва попереджають про акарицидну обробку газонів (від кліщів) у зелених зонах на Оболоні. Киян просять не відвідувати парки в цей день.