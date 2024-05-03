У Києві штурмували ботанічний сад: десятки людей лізли через паркан (відео)

Адміністрація парку заборонила вхід зранку

У п'ятницю, 3 квітня, біля Національного ботанічного саду ім. М. Гришка зібрався натовп охочих побачити схід сонця. Причиною цьому стало вірусне відео в TikTok.

Особливо нетерплячі навіть перелазили через паркан. Про це повідомляє телеканал "Київ24".

З 5 ранку біля воріт зібралося десятки людей, деякі лізли через огорожу, наражаючи себе на небезпеку.

Адміністрація саду заборонила вхід в парк до 7 ранку, проте якусь частину відвідувачів пускали нормально через вхід.

Пізніше заходили на територію з собаками. Люди йшли без квитків, хоча з 8 години почали працювати каси й термінали. Вартість квитка — 100 грн.

А ось той саме тренд з TikTok "Давай зустрінемо світанок разом", що спонукав десятки людей штурмувати ботанічний сад.

У мережі кияни обурилися такою поведінкою нетерплячих людей.

"Скільки відкритих локацій є для зустрічі світанку. Ні, треба через паркан лізти", "Позорисько!" — пишуть у телеграмі.

Деякі пожартували з ситуації. "Символічно, що люди перелазили через паркан на тлі "Беремо і робимо"", — написав один із коментаторів.

Раніше "Телеграф" писав, що жителів Києва попереджають про акарицидну обробку газонів (від кліщів) у зелених зонах на Оболоні. Киян просять не відвідувати парки в цей день.