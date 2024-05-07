У Києві ржавіє квітковий годинник на Майдані: з'ясувалось, чому його досі не лагодять (фото)

"Телеграф" дізнався, що насправді перешкоджає відновленню одного зі символів сучасного центру столиці та у яку суму може обійтися його ремонт

У Києві на схилі Алеї Героїв Небесної Сотні у Печерському районі (колишня вулиця Інститутська) поряд з Майданом Незалежності вже кілька років не працює квітковий годинник, механізм якого і стрілки стоять несправними такий тривалий час, а його ремонт і відновлення так досі і не розпочалися, повідомляють читачі "Телеграфу".

Як розказали нашому виданню у пресслужбі Комунального об'єднання "Київзеленбуд", у сфері відповідальності якого знаходиться квітковий годинник, полагодити механізм та заново перезапустити годинник насправді заважає одна суттєва причина.

— В питанні відновлення роботи квіткового годинника зазначаємо, що ухвалою Київського апеляційного суду від 20.06.2019 та Генеральною прокуратурою України на зазначеній ділянці заборонено здійснення будь-яких дій, в тому числі зміни конструкції чи обстановки розташування квіткового годинника. Наразі Управління спеціальних розслідувань Офісу генерального прокурора продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами злочинного перешкоджання проведенню зборів та мітингів у період з листопада 2013-го по лютий 2014 р. на Майдані Незалежності у Києві, перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів при застосуванні фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, що спричинило тяжкі наслідки, організації умисних вбивств протестувальників та інших фактів злочинної протидії протестним акціям, — пояснили в об'єднанні.

Квітковий годинник на Майдані

Крім цього, у "Київзеленбуді" додатково поінформували, що земельні ділянки за кодом 82:012:0079, площею 0,5352га, а також 82:485:0001 (площею 0,5949 га) в Печерському районі Києва, відповідно до рішення Київської міської ради від 22.03.2018 №363/4427 "Про надання Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності земельних ділянок для облаштування та експлуатації пішохідної зони, благоустрою та озеленення території у складі меморіально-музейного комплексу на Алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5 у Печерському та Шевченківському районах м. Києва", надані у постійне користування Національному меморіальному комплексу.

Відомий часомір не працює та іржавіє

Квітковий годинник можуть перенести в інше місце

Таким чином, що буде далі з годинником біля Майдану і скільки саме коштів знадобиться на його відновлення після тривалого простою (та чи взагалі, чи зможуть відновити цей часомір) — наразі достеменно невідомо.

Для довідки: квітковий годинник у столиці України вважається найбільшим у світі. Загальний розмір квіткового витвору становить 19,5 метра, діаметр циферблату — 16,5 м, а довжина хвилинної та годинної стрілок відповідно дорівнює 7 і 4 метри. Часовий механізм київському квітниковому годиннику подарував Единбург — місто побратим у Шотландії.

Його офіційно відкрили біля Майдану Незалежності 23 серпня 2009 року ще за каденції мера столиці Леоніда Черновецького до Дня незалежності. Але годинник зламали вже на другий день після відкриття. Тоді ремонт механізму обійшовся спонсорам у 3,7 тисячі гривень. Причиною пошкодження, за інформацією тодішньої влади міста, стало катання людей на стрілках.

Відремонтований квітковий годинник знову почав працювати у травні 2010-го, проте невдовзі знову зламався. Кілька разів влада міста намагалась відновити його роботу. В 2013-2014 рр. під час Євромайдану годинник знову зупинився і близько року стояв несправним. У травні 2015-го після капітального ремонту часомір знову запрацював. Тоді капремонт годинника з висадженням квітів обійшовся у близько 1,6 мільйона гривень.

Ще одна проблема з годинником сталася 2018-го: відразу після чергового перезапуску він почав сильно відставати, а потім і взагалі вкотре зупинився. Працівники "Зеленбуду", які безпосередньо займалися облаштуванням квіткової локації, тоді говорили, що механізм, якому на той час було вже більше 10 років, не витримав навантаження.

2019 року "зеленбудівці" повідомляли, що через тривалий час перебування годинника у несправному та незадовільному стані його спершу планували демонтувати. А на його місці збиралися облаштувати квітучу клумбу. Втім, на звернення Національного музею Революції Гідності (якому належить земельна ділянка на схилі під годинником) про те, що відомий таймер має цінність для киян та учасників Революції Гідності, комунальники прийняли рішення зберегти цей символ столиці та розмістити квітковий годинник в іншому місці, наприклад, у Шевченківському районі міста.

Очевидно, демонтаж і перевезення годинника в інше місце, а також новий його капремонт можуть обійтися у мільйони гривень.

Як повідомлялось, цього року виповнилося 10 років з часу розстрілів активістів Євромайдану на Інститутській — найкривавішої кульмінації акцій протесту прибічників євроінтеграції України проти різкої зміни зовнішньополітичного вектору країни за президентської каденції Віктора Януковича.

Також "Телеграф" писав, що 2023 року ДБР завершило розслідування щодо розстрілу Небесної Сотні — найбільшої справи Євромайдану. Обвинувальний акт Бюро направило в суд. Серед обвинувачених — президент-утікач Янукович та вся верхівка силового блоку тодішньої влади.