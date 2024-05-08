Скандал в Киеве: застройщик снова претендует на исторические здания на Подоле

Дело является одним из самых громких за последние года

В Киеве застройщик вторично пытается присвоить исторические здания по адресу улица Хорива, 2. За сохранение статуса как объекта культурного наследия до сих пор идут суды.

Об этом сообщил глава ОО "Кияни об'єднуємось" Александр Дядюк. Несмотря на решения судов, вернувших здания в коммунальную собственность, компания "Конвалия-Недвижимость" снова вмешивается в дело, пытаясь зарегистрировать их на свое имя.

"Суть "схемы" такая: — заключается, прости господи, "инвестиционный договор", согласно которому застройщик буквально за копейки получает коммунальную недвижимость с правом сноса (или реконструкции), при этом застройщик получает все, а бюджет города, несколько медяков "окончательной стоимости" зданий. А какая там и "окончательная стоимость" тех старых зданий? — близко к нулю", — отмечает Дядюк.

Глава организации подчеркивает, что при этом не учитывается рыночная стоимость "права застройки", которая составляет по меньшей мере 15-20%, и которую владелец земли, то есть община города, должна получить от того, что планируется построить на соответствующем участке. Эта стоимость может быть десятки, или даже сотни раз больше, чем удельная "остаточная стоимость".

Исторические здания по улице Хорива

"Именно по этой коррупционной схеме "жаждущие бабла" тогдашние чиновники Подольской районной рады и Подольской РГА в 2007-2010 годах и скомуниздили из коммунальной собственности города эти здания в интересах "Конвалия-Недвижимость". Но казалось справедливость торжествовала, суд города Киева отменил регистрацию права частной собственности за ООО "Конвалия-Недвижимость" на здании по Хориву, 2 (лит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, С), то есть вернул их в коммунальную собственность (решение от 17.11 .2021 по делу № 910/8298/21)", — рассказывает Дядюк.

Это решение было подтверждено Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 13 декабря 2022, которое вступило в силу, а также постановлением Верховного суда от 7 марта 2023 года. Тогда власти Киева не зарегистрировали за собой право коммунальной собственности города на эти здания.

""Конвалия-Недвижимость" буквально несколько недель назад (с 23 марта по 1 апреля 2024 года) нагло – повторно, снова регистрирует за собой право собственности на те же здания, на основании тех же старых документов – добавив еще какие-то выписки из Государственного реестра строительной деятельности (которые там скрыты и не открываются)", — подчеркивает правозащитник.

Выписка из Государственного рееста прав

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из-за строительства ТРЦ может исчезнуть легендарный памятник архитектуры. Поначалу застройщики планировали интегрировать "тарелку" в здание ТРЦ, однако это вызвало широкий общественный резонанс.