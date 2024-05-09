На Київщині хочуть побудувати біля дитячого садка найпростіше укриття за 15 мільйонів: що планують зробити

Підрядника оберуть вже 14 травня

На території Борисполя Київської області вирішили збудувати нове найпростіше укриття на території дитячого садочку. На ці цілі планують виділити понад 15 мільйонів гривень.

Укриття має бути готовим до кінця жовтня поточного року. Про це стало відомо з оголошення, опублікованого в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Так, управління капітального будівництва Бориспільської міської ради шукає підрядника для будівництва укриття на території дитячого садка №3, розташованого на вулиці Гришинській, 1 у місті Бориспіль.

На проведення будівельних робіт планують виділити понад 15,3 мільйона гривень. Укриття має бути повністю готовим до 31 жовтня поточного року.

Тендер опублікували на Prozorro

Будівництво нового найпростішого укриття включає проведення ряду земляних і бетонних робіт. У технічній документації зазначено, що у відбудованому бомбосховищі будуть змонтовані водостічна система, встановлені перила та сантехнічні перегородки. Також в укриття проведуть електрику, опалення, воду та каналізацію. Тут обладнають систему вентиляції та пожежну сигналізацію.

В укриття планують закупити двоярусні ліжка з матрацами, парти, столи та стільці, мікрохвильову піч та інші меблі/техніку для комфортного перебування тут як дітей, так і дорослих.

Хто займатиметься будівництвом укриття стане відомо за результатами аукціону, який розпочнеться 14 травня.

Притулок обладнають усіма необхідними меблями та технікою

Нагадаємо, що Святошинська окружна прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за фактом залишення без допомоги дітей, які перебували у небезпечному для життя стані – їх не пустив у притулок шкільний сторож через те, що діти були з собакою. Чоловік навіть не подумав про те, що брат і сестра перебували в реальній небезпеці через оголошену в столиці повітряну тривогу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві фізрук ображав та штовхав учня-переселенця. Інцидент був зафіксований на камері мобільного телефону та опубліований у соцмережі.