На Киевщине хотят построить возле детского сада простейшее укрытие за 15 миллионов: что планируют сделать

Деньги будут выделять из бюджета

На территории Борисполя Киевской области решили построить новое простейшее укрытие на территории детского садика. На эти цели планируют выделить более 15 миллионов гривен.

Укрытие должно быть готово к концу октября текущего года. Об этом стало известно из объявления, опубликованного в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Так, управление капитального строительства Бориспольского городского совета ищет подрядчика для строительства укрытия на территории детского сада № 3, расположенного по улице Гришинской, 1 в городе Борисполь.

На проведение строительных работ планируют выделить более 15,3 миллионов гривен. Укрытие должно быть полностью готово до 31 октября текущего года.

Тендер опубликовали на Prozorro

Строительство нового простейшего укрытия включает в себя проведение ряда земляных и бетонных работ. В технической документации указано, что в отстроенном бомбоубежище будут смонтированы водосточная система, установлены перила и сантехнические перегородки. Также в укрытие проведут электричество, отопление, воду и канализацию. Здесь оборудуют систему вентиляции и пожарную сигнализацию.

В укрытие планируют закупить двухъярусные кровати с матрасами, парты, столы и стулья, микроволновку и прочую мебель/технику для комфорного пребывания здесь детей и взрослых.

Кто будет заниматься строительством укрытия станет известно по результатам аукциона, который начнется 14 мая.

Убежище оборудуют всей необходимой мебелью и техникой

Напомним, что Святошинская окружная прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии — их не пустил в укрытие школьный сторож из-за того, что дети были с собокай. Мужчина даже не подумал о том, что брат и сестра находились в реальной опасности из-за объявленой в столице воздушной тревоги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве физрук оскорблял и толкал ученика-переселенца. Инцидент был запечатлен на камеру мобильного телефона и опублиован в соцсети.