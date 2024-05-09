У київському під'їзді сталася дивна крадіжка: "герої" потрапили в об'єктив камери спостереження (відео)
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Поведінка хлопців викликає багато питань
У Деснянському районі Києва двоє молодих хлопців викрали з під’їзду ікону — їх неадекватний вчинок потрапив до об’єктиву камери відеоспостереження. У соцмережах "героїв" вирішили зробити знаменитими, оскільки така зухвала поведінка обурила громадськість.
Варто зазначити, що в останній момент хлопці помітили камеру у під’їзді, проте це їх не зупинило. З якою метою вони забрали ікону, залишається тільки здогадуватися.
Так, у багатоповерховому будинку розташованому на Троєщині в об’єктив камери відеоспостереження потрапили двоє хлопців, які ввечері заходять у під’їзд. Вони помічають ,що на поштових скриньках на першому поверсі місцеві жителі залишили м’які іграшки та ікону.
Хлопці деякий час дивляться на скриньки, а потім беруть до рук ікону, яку забирають із собою.
У соцмережі це відео підписали так: "Випадок на Троєщині в під’їзді. Люди повинні знати цих "героїв", які зараз крадуть ікону, а завтра чиюсь хату обнесуть".
Насправді вчинок хлопців виглядає дійсно дивно і навіть неадекватно. Сподіватимемося, що "героїв" відео впізнають і вони повернуть ікону на місце.
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