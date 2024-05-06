"Сєпарська ти гнида": у Києві фізрук ображав та штовхав учня-переселенця (відео)

У мережі почалися суперечки

Вчитель фізкультури київської школи №37 погрожував учню, який переїхав до столиці з Луганської області. При цьому чоловік штовхав та обзивав хлопця.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Київ INFO". Зазначають, що адміністрація школи вже знає про інцидент.

У мережу потрапило відео, на якому вчитель фізкультури виражався лайливими словами та ображав учня. Кричав, що навчить "як правильно". А також називав сепаратистом.

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У мережі обурилися такою поведінкою вчителя. "Гнати таких вчителів…", "Він вчитель, він доросла людина, і повинен поводитися належним чином", — прокоментували інцидент читачі пабліка.

"Скажу як вчитель: так, діти не подарунок, але на те ми й вчителі та дорослі люди, щоб так себе не поводити. Говорити матом, ображати… це взагалі що??? Нема де силу застосовувати, нехай не штани в учительській протирає, а піде повоює", — обурено написала одна із користувачок мережі.

Проте є ті, хто стали на бік вчителя фізкультури. "Діти зараз не подарунок, потрібно розібратися, мабуть, допік вчителя", — вважає одна із читачів каналу.

"Просто так він б не погрожував, є історія якась точно. Скоріше його дражнити для контенту", — пише інші.

Багато хто вважає, що винуватий учень — він міг навмисно спровокувати вчителя задля провокаційного відео.

Очікуємо офіційних коментарів щодо ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що адвокат підозрюваного у вбивстві підлітка на київському фунікулері, подав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Якщо рішення суду буде позитивним, підозрюваного можуть випустити після сплати певної суми.