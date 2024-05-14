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Овочі за ціною м'яса: що подорожчало на ринку Києва

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Вартість продуктів на Столичному ринку
Вартість продуктів на Столичному ринку. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі продукти здешевшали

Наближається літо, тому овочі нового сезону почали дешевшати. Проте ціни на цибулю і моркву ростуть. Причиною здорожчання стало зниження запасів якісної продукції.

Вартість м'яса і яєць відносно стабільна. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Вирізка коштує 240 грн за кг. Ошийок свинини в середньому продають по 240 грн за кілограм. Свина задня частина, її ціна 150 грн/кг.

Ребра продають по 190 Середня ціна на сало на 150 грн за кг, але деякі види продають до 550 грн/кг.

М'ясо птиці

Тушка курки коштує в середньому 83 грн за кг. Куряче стегенце — 111 грн за кг. Куряче крило по 70 грн за кг.

Куряче філе продають по 143 грн/кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Фабрична тушка індички коштує в середньому 120 грн за кг. Філе продають за 195 грн/кг. Індича гомілка коштує 105 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

Яловичина биток коштує 370 грн за кг. М'якуш із задньої частини в середньому продають по 270 грн/кг.

М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Яловичина ребро продають по 145 грн/кг. Яловичина вирізка в середньому коштує 700 грн за кг.

Баранина

Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 290 грн за кг. Ошийок продають по 180 грн за кг.

Задня нога на кості — 250 грн/кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг. Баранина ребро пропонують по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Картоплю продають по 15 грн за кг. Молода картопля коштує від 75 до 130 грн/кг.

Середня ціна на цибулю 20 грн за кг. Морква коштує 13 грн/кг.

Молоду капусту продають по 28 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 12 грн за кг.

Редиска коштує 35 грн за кг. Огірки продають від 35 до 70 грн/кг. Помідори червоні коштують 80 грн/кг, рожеві по 160 грн. Жовті помідори продають по 140 грн/кг.

Свіжий перець по 140-150 грн за кг. Імпортний часник молодий коштує 150-160 грн за кг.

Ціни на фрукти

Середня ціна на українські яблука 25 грн за кг. Грушу пропонують по 60 грн/кг.

Персики й нектарини коштують 105 грн кг. Абрикоси залишаються недешевими — по 550-600 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо коштує 600 грн.

Ківі по 100 грн за кг. Ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують 80 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Лимон коштує 55 грн/кг. Гранат по 120 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт коштують 24 грн. Середня ціна на яйця С0, 10 шт — 28 грн.

Категорії СВ можна придбати за 40 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки. Вони будуть з 14 по 19 травня у різних районах столиці.

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#Новини Києва #Вартість продуктів #Ринок Столичний #М'ясо, овочі, яйця