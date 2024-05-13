У Києві затвердять нових присяжних одразу у кількох районних судах

Важлива інформація для мешканців столиці

У Святошинському, Подільському, Оболонському та Солом’янському районах Києва планують затвердити нових засідателів суду присяжних. Усі кандидатури були ретельно відібрані та пройшли перевірку.

Усі вони складуть присягу і будуть вершити долі обвинувачених. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, у Святошинському райсуді з’явиться 28-й присяжний суддя Байсанов та у Дніпровському райсуді 21-й присяжний Сорокопуд. В Оболонському райсуді з’явиться одразу три нових присяжних засідателя — Груця, Кривуця та Панченко.

У Солом’янському ж райсуді з’явиться 18-й присяжний суддя на прізвище Моторний.

Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30-річного віку, не старше 65 років, який постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, не судимий та відповідає іншим вимогам до присяжних (психічне здоров’я, відсутність судимості, володіння українською мовою тощо).

Варто зазначити, що суд присяжних в Україні — це інститут здійснення народовладдя, закріплений Конституцією України та Кримінальним кодексом.

Різні держави імплементували суд присяжних по-різному з огляду на особливості своєї правової системи.

Присяжними в Україні стають за власним бажанням — громадянин має подати заяву та необхідні документи для включення її до списку присяжних. Але надалі звільнення присяжного від обов’язків можливе лише з поважних причин.

Законодавець прирівнює присяжних із суддями щодо поширення на них однакових гарантій незалежності та недоторканності.

Суд присяжних загалом не є новим в історії України, проте історичний досвід застосування цього інституту є мізерно малим.

"З моменту своєї першої появи в нашій країні і досі суд присяжних мав як гарячих прихильників, так і затятих опонентів серед авторитетних вітчизняних юристів. На сучасному етапі розвитку судочинства в Україні суд присяжних отримав підтримку чинного президента — розширення застосування суду присяжних було одним з його передвиборних обіцянок", — повідомляє ресурс "golaw".

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