Овощи по цене мяса: что подорожало на рынке Киева

Некоторые продукты подешевели

Приближается лето, поэтому овощи нового сезона начали дешеветь. Однако цены на лук и морковь растут. Причиной удорожания стало снижение запасов качественной продукции.

Стоимость мяса и яиц относительно стабильна. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Вырезка стоит 240 грн/кг. Ошеек свинины в среднем продают по 240 грн за килограмм. Свинья задняя часть, цена 150 грн/кг.

Ребра продают по 190 средняя цена на сало на 150 грн за кг, но некоторые виды продают до 550 грн/кг.

Мясо птицы

Тушка курицы стоит в среднем 83 грн за кг. Куриное бедрышко — 111 грн за кг. Куриное крыло по 70 грн/кг.

Куриное филе продается по 143 грн/кг. Тушка домашней курицы стоит 102 грн за кг.

Фабричная тушка индейки стоит в среднем 120 грн/кг. Филе продают по 195 грн/кг. Голень индейки стоит 105 грн/кг. Бедро по 190 грн за кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 159 грн/кг.

Говядина

Говядина биток стоит 370 грн за кг. Мякоть из задней части в среднем продают по 270 грн/кг.

Мясо из шеи стоит 220 грн за кг. Говядина ребро продают по 145 грн/кг. Говядина вырезка в среднем стоит 700 грн за кг.

Баранина

Средняя цена на мякоть из лопатки барана 290 грн за кг. Ошеек продают по 180 грн за кг.

Задняя нога на кости – 250 грн/кг. Баранина корейка в среднем стоит 400 грн/кг. Баранина ребро предлагают по 160 грн/кг.

Цены на овощи

Картошку продают по 15 грн за кг. Молодой картофель стоит от 75 до 130 грн/кг.

Средняя цена на лук – 20 грн за кг. Морковь стоит 13 грн/кг.

Молодую капусту продают по 28 грн/кг, пекинскую по 45 грн/кг. Свеклу можно купить по 12 грн/кг.

Редис стоит 35 грн за кг. Огурцы продают от 35 до 70 грн/кг. Красные помидоры стоят 80 грн/кг, розовые по 160 грн. Желтые помидоры продают по 140 грн./кг.

Свежий перец по 140–150 грн за кг. Импортный чеснок молодой стоит 150–160 грн за кг.

Цены на фрукты

Средняя цена на украинские яблоки 25 грн за кг. Грушу предлагают по 60 грн/кг.

Персики и нектарины стоят 105 грн. кг. Абрикосы остаются недешевыми – по 550-600 грн/кг.

Ящик бананов продают по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо стоит 600 грн.

Киви по 100 грн/кг. Цена апельсинов за кг 70 грн. Мандарины в среднем стоят 80 грн/кг.

Виноград Киш-Мыш можно купить за 250 грн/кг. Лимон стоит 55 грн/кг. Гранат 120 грн/кг.

Цены на яйца

Яйца куриные категории С1, 10 шт стоят 24 грн. Средняя цена на яйца С0, 10 шт – 28 грн.

Категории СВ можно купить за 40 грн. Яйца перепелиные, 20 шт стоит в среднем 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Они будут с 14 по 19 мая в разных районах столицы.