Грандіозне дійство: у Києві відбудеться дводенний музичний фестиваль

Свято для людей, відкритих до музики

У Києві на вихіднях, 18 та 19 травня, пройде музичний фестиваль сучасної електронної музики під назвою "Стрічка", який збере в одному місці десятки талановитих артистів. Організатори обіцяють сім сцен, арт-інсталяції від українських митців та видовищну церемонію відкриття.

На фестивалі також працюватиме фудкорт та точка продажу лімітованого мерчу. Докладніше про фестиваль розповіли організатори на офіційній сторінці Closer у соцмережах.

Так, у Києві знову відбудеться легендарний фестиваль "Стрічка", який проходитиме на території арт-клубу Closer, розташованого у стінах колишньої Лентоткацької фабрики на Подолі.

Організатори наголошують, що вони запросили близько півсотні артистів, серед яких кілька чудових зарубіжних гостей.

"Деякі з гостей зіграють у нас вперше, деякі — об’єднаються у несподівані колаборації, хтось повернеться до Києва зі свіжими альбомами чи платівками спеціально на фестиваль, але всі у цьому списку, знаємо точно, присвячують багато годин підготовці чогось особливого та своєчасного", — зазначають організатори.

Повний лайнап

На гостей фестивалю чекає сім сцен, "дещо менше декорацій і більше сценографічних світлових рішень, трохи більше сучасних концертів на різних локаціях замість танцювальних сетів".

Також організатори підготували невелику, але змістовну арт-програму, фудкорт із частуваннями та точку продажу лімітованого мерчу.

У зв’язку з комендантською годиною фестиваль не проходитиме вночі.

Дата: субота, 18 травня та до неділі, 19 травня. Фестиваль проходитиме з 14.00 до 22.30.

Адреса: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31. Будівля колишньої стрічкоткацької фабрики.

Вартість квитків: близько 1 800 гривень

Придбати квитки можна за посиланням.

Клуб Closer розташований на Подолі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Київській області на ворожій міні підірвалася червонокнижна тварина. Це єдиний представник низки конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані.