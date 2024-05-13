У Києві продовжать будівництво метро на Виноградар: скільки ще потрібно грошей

Наразі побудували тунель протяжністю майже 1 250 метрів

КП "Київський метрополітен" оголосив новий тендер на будівництво метро на Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 мільярдів гривень.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальне підприємство. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня.

Станом на сьогодні побудовано правий перегінний тунель від станції метро "Мостицька" до "Сирець".

"Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті", монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями – з розробкою та вивезенням ґрунту; споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції; частково збудовані двоярусні тунелі та інше", — йдеться у повідомлені.

Також у КМДА нагадують, що у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвав договір з АТ "Київметробуд". Причиною стало припинення дії договору через незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт.

"За позовом, у судовому порядку, вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт", — зазначають в адміністрації.

Раніше "Телеграф" писав, куди могли подітися гроші, виділені на ремонт та будівництво метро. Зокрема про те, як сотні мільйонів гривень від Київського метрополітену переказували пов'язаній з Брагінським та його партнером компанії та яким чином виводили кошти, що мали піти на ремонт підземки.