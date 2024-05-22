Убив незнайомця через ревнощі: у Києві зловмисник почув вирок (відео)

Суд задовольнив цивільний позов на 2 мільйони гривень

У Києві чоловік завдав смертельного удару в голову іншому відвідувачу нічого закладу. Суд призначив зловмиснику строк покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Інцидент стався у київському клубі "Shooters".

Слідство з'ясувало, що конфлікт стався між чоловіками через дівчину нападника. Потерпілий мав необережність завести розмову із подругою обвинуваченого.

"Один з відвідувачів нічного закладу, якому на той момент було 28 років, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, через ревнощі, наніс іншому відвідувачу нічного клубу удар кулаком в голову. Агресію чоловіка викликало те, що незнайомець мав необережність завести розмову із його дівчиною", — йдеться у повідомленні.

Від удару 26-річний чоловік впав на підлогу і помер до приїзду швидкої медичної допомоги. Судово-медична експертиза встановила, що його смерть настала "внаслідок черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа внаслідок від удару в лобно-скроневу ділянку голови".

До приїзду правоохоронців зловмисник встиг декілька разів вдарити ще й знайомого померлого, який підійшов з'ясувати причину агресії. Останній відбувся легкими тілесними ушкодженнями.

Відео з камери спостереження

"Не зважаючи на те, що під час судового розгляду розважальний заклад, де трапились ці події, припинив існування і персонал звільнився, прокурорам вдалось забезпечити явку до суду усіх свідків", — підкреслюють у прокуратурі.

Зазначається, що суд також задовольнив цивільний позов батьків померлого, які втратили єдиного сина. Сума складає понад 2 мільйони гривень.

Чоловік одним ударом у голову вбив незнайомця

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