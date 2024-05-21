Серед білого дня нападають на людей: у Києві помітили банду озброєних чоловіків (відео)

Чіпають навіть жінок

У вівторок, 21 травня, у Києві помітили банду чоловіків, які бігали зі зброєю. Вони нападають на киян.

Записом поділилася читачка місцевого телеграм-каналу "Київ Оперативний". Інцидент стався на вулиці Олени Теліги.

Жінка повідомляє, що група озброєних чоловіків бігає біля будинків та б'є прохожих. Вони нападають на всіх, кого бачать, навіть на жінок. Учасники банди всі в масках.

На відео видно близько 5 чоловіків із пістолетами. Люди намагаються втекти від групи.

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На щастя, стрільби кияни не чули. Обставини інциденту встановлюються.

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко прокоментував ситуацію. Він зазначив, що на місці події вже працюють правоохоронці.

"На місце скеровано наряди поліції, вони зараз перебувають за вказаною адресою. Всі обставини події та особи встановлюються", — зазначає Грищенко.

Поліція вже на місці

Нагадуємо, днями на Київщині чоловік поранив поліціянта. Зловмисник завдав удару ножем нижче бронежилету.

Поранений правоохоронець попередив зловмисника про застосування вогнепальної зброї. Спочатку здійснив попереджувальний постріл, після чого поранив фігуранта в ногу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали зухвалу зловмисницю, яка нападала на жінок та грабувала їх. Теремках жінка посеред вулиці штовхнула перехожу та вихопила у неї з рук сумку з особистими речами.