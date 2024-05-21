У Києві сталася бійка за участю дівчини-військової (відео)

Поліцію ніхто з очевидців так і не викликав

У вівторок, 21 травня, у Святошинському районі Києва відбулася сутичка між кількома чоловіками. Бійка почалася на території столичного житлового масиву Академмістечко.

Якогось моменту учасницею події стала дівчина-військовослужбовець, яка спробувала вдарити ногою одного з агресивних чоловіків. Відео конфлікту опублікували очевидці у соцмережі.

Відомо, що на території столичного Академмістечка прямо посеред вулиці чоловік почав чіплятися до перехожих. Він поводився досить агресивно і провокував конфлікт.

Його спробували заспокоїти і в цей момент почалася сутичка — чоловіки штовхали один одного і голосно кричали. До них підійшла дівчина-військовослужбовець, яка вдарила ногою агресивного хлопця. Незабаром конфлікт зійшов на "ні" і всі розійшлися по своїх справах. Що стало початком конфлікту — невідомо.

Варто зазначити, що очевидці бійки навіть не спромоглися викликати поліцію і просто знімали те, що відбувається на камери мобільних телефонів.

Нагадаємо, що біля київського кафе "Білий налив" раніше сталася масова бійка. Хлопці спочатку штовхали один одного, а потім почали жорстоко битися. В результаті події один із чоловіків упав на асфальт і його продовжили безжально бити. Поліцію на місце події ніхто не викликав.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік склав шини перед дверима та підпалив квартиру. На місце події прибули всі екстрені служби столиці, а правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу палія — зловмисника було затримано.