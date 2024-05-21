Склав шини перед дверима та облив пальним: у Києві чоловік підпалив квартиру (фото)
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Зловмисника оперативно затримали
У Святошинському районі Києва чоловік підпалив двері квартири, розташованої на дев’ятому поверсі. Він ретельно підготувався і приніс із собою шини, а також пляшку з легкозаймистою рідиною.
На місце події прибули всі екстрені служби столиці, а правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу палія — чоловіка було затримано. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.
На лінію "102" надійшло повідомлення від мешканців одного зі столичних будинків у Святошинському районі Києва про те, що невідомий чоловік підпалив вхідні двері до квартири, розташованої на дев’ятому поверсі. На місце події негайно виїхали поліцейські, медики та рятувальники.
У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що підпал здійснив 38-річний уродженець Київщини. Як виявилося, чоловік привіз із собою дві автомобільні шини.
Він зайшов у під’їзд та піднявся на 9 поверх. Потім зловмисник переконався, що його ніхто не бачить, облив шини легкозаймистою рідиною і підпалив. Після цього злочинець втік.
Варто відзначити, що чоловік ґрунтовно підготувався і всіма силами намагався приховати своє обличчя — він надів кепку, капюшон та темні окуляри. Діяв зловмисник у рукавичках. Однак усі ці хитрощі не допомогли і зловмисника було затримано.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні навмисного підпалу. Мотив та причину скоєного належить встановити слідчим. Палію загрожує до десяти років позбавлення волі.
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