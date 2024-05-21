Склав шини перед дверима та облив пальним: у Києві чоловік підпалив квартиру (фото)

Зловмисника оперативно затримали

У Святошинському районі Києва чоловік підпалив двері квартири, розташованої на дев’ятому поверсі. Він ретельно підготувався і приніс із собою шини, а також пляшку з легкозаймистою рідиною.

На місце події прибули всі екстрені служби столиці, а правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу палія — чоловіка було затримано. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

На лінію "102" надійшло повідомлення від мешканців одного зі столичних будинків у Святошинському районі Києва про те, що невідомий чоловік підпалив вхідні двері до квартири, розташованої на дев’ятому поверсі. На місце події негайно виїхали поліцейські, медики та рятувальники.

Місце події

Пожежа була досить масштабною

У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що підпал здійснив 38-річний уродженець Київщини. Як виявилося, чоловік привіз із собою дві автомобільні шини.

Він зайшов у під’їзд та піднявся на 9 поверх. Потім зловмисник переконався, що його ніхто не бачить, облив шини легкозаймистою рідиною і підпалив. Після цього злочинець втік.

Варто відзначити, що чоловік ґрунтовно підготувався і всіма силами намагався приховати своє обличчя — він надів кепку, капюшон та темні окуляри. Діяв зловмисник у рукавичках. Однак усі ці хитрощі не допомогли і зловмисника було затримано.

Зловмисника затримали

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні навмисного підпалу. Мотив та причину скоєного належить встановити слідчим. Палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

Речові докази

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві затримали зухвалу злочинницю, яка нападала на жінок та грабувала їх. На час слідства жінка перебуватиме під вартою — їй загрожує до десяти років позбавлення волі.