Понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди: опубліковано архівні фото

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Деякі факти з історії Києва не перестають дивувати сучасників. Як виявилося, на початку ХХ століття на вулицях міста можна було побачити таких екзотичних для наших широт тварин, як верблюди.

Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів та навіть залучали їх до участі у церемоніальних парадах. Цікаві фотографії "київських верблюдів" опублікували у Telegram-каналі "Київ, жива історія".

Так, на архівних фотографіях, зроблених на вулицях Києва в 1910—1919 роках можна побачити верблюдів. Ці тварини на той час не вважалися дивиною для міста та зустрічалися на київських вулицях.

Перше фото зроблено польським солдатом на розі Володимирської та Прорізної вулиць взимку 1917 року. Ця місцевість сьогодні належить до Шевченківського району столиці.

Верблюд у Києві у 1917 році

На ще одному фото можна побачити, як верблюд використовується в якості тяглової сили і перевозить вантажі при відділенні всеросійського земського союзу в Святошин.

Знімок датується червнем 1916 року.

Верблюд перевозить вантажі вулицями столиці

Третій знімок було зроблено під час параду у 1919 році на площі Європейській. Фотографу вдалося "зафіксувати" верблюда, який бере участь в урочистій ході.

Варто зазначити, що оточуючі не звертають увагу на екзотичну тварину і спокійно проходять повз. Це ще раз доводить той факт, що у 1900-х роках верблюди на вулицях Києва були скоріше нормою, ніж винятком.

Верблюд на параді 1919 року

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