Армагедон по-Київські: столицю накрила сильна злива з градом (відео)

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

У Києві йде сильний дощі і оголошено штормове попередження. Столиця України у вечері 2 червня нагадує фільм жахів.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Окрім цього, кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав відповідне відео.

Жителі міста з різних районів публікують відео та фото негоди. З вікна багатоповерхівок видно, як небо затягнулось хмарами.

Мешканці Оболонського району показали град, який падає з неба. Також повідомляють про сильний вітер, який зносить все довкола.

На станції метро Почайна вже заливає вулиці. Місцеві телеграм-канали показали відео, де видно, що машини в прямому сенсі слова плавають по воді.

Політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі Телеграм показав зливу у Києві. Він також опублікував град, який прямо зараз йде у місті.

Негода також дісталась і до Броварів, які розташовані у 24 км від столиці. В місті піднявся сильний вітер.

В Київській міській державній адміністрації повідомили, що за даними Укргідрометцентру, до кінця доби 2 червня в Києві та області очікуються грози, град і шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

"При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419. Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018. Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у неділю, 2 червня, в трьох регіонах України сильна негода. У Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях йде дощ з градом.