Гроші закінчуються? У Росії зеків, що воюють в Україні, позбавили виплат

Документ набуде чинності 1 січня

Наприкінці року уряд Росії змінив порядок виплат за підписання контракту зі збройними силами для служби у так званій "зоні військової операції" в Україні, вирішивши, мабуть, заощадити на ув’язнених. Саме тим, хто підписав контракт, відбуваючи тюремне покарання, не будуть більше доступні виплати.

Відповідну ухвалу 28 грудня підписав прем’єр-міністр Михайло Мішустін. Документ набуде чинності 1 січня.

"Визначити, що одноразові грошові виплати, встановлені указами президента РФ <…>, не здійснюються громадянам, які на день укладання контракту <…> відбували покарання у вигляді позбавлення волі", — йдеться у документі.

Варто зазначити, що ув’язнені в Росії отримали можливість звільнитися від кримінального переслідування шляхом укладання контракту 2023 року. Це стосувалося фігурантів кримінальних справ, підозрюваних, обвинувачених та засуджених у злочинах невеликої та середньої тяжкості.

Ув’язнені, що раніше підписали контракт, отримували одноразові виплати, розмір яких варіювався залежно від федеральних і регіональних програм. Не виключено, що таким чином Росія спробувала заощадити гроші, оскільки зібрати ув’язнених, які готові воювати проти України, виявилася чимала кількість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що взимку 2024 року в російських колоніях вигадали новий спосіб виганяти зеків на фронт. У будинках почали відключати опалення у 35-градусні морози, щоб умови для них стали нестерпними та вони вирушили воювати.