Розбронювати працівника можна у два кліки: як працює опція в "Дії"

Керівники та уповноважені особи критично важливих компаній можуть зняти бронь з військовозобов'язаного в "Дії"

В Україні є можливість забронювати працівника критично важливих підприємств. У "Дії" з'явилась нова послуга, яка дозволяє анулювати бронювання військовозобов'язаних.

Така послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній. Про це повідомила пресслужба порталу.

Опція дозволяє підприємству, яке досягло ліміту заброньованих працівників, розбронювати працівника та надати відстрочку іншому без затримки й помилок.

Як анулювати бронювання

Згідно з даними, потрібно:

Авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи;

Вибрати послугу "Анулювання бронювання працівників";

Подати заявку з даними про працівників на розбронювання;

Перевірити заявку та підписати її електронним підписом;

Очікувати на результат отримання. Він з'явиться на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Подати заяву на розбронювання можна лише один раз на 30 днів.

Водночас якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання для всіх її працівників анулюється автоматично.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін дозволив забронювати ще одну категорію українців.