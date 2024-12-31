Перенесіться в минуле: яким було новорічне звернення Кравчука у перший рік незалежної України (відео)

Згадали дебютне новорічне звернення до українців глави держави

2025 рік Зеленої Дерев'яної Змії українці відзначатимуть в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Чимало людей загинуло за цей рік, тож свято не приносить радості, як раніше. Кожне відзначення Нового року супроводжується телезверненням президента України до громадян.

"Телеграф" нагадає, яким було новорічне звернення до українців першого президента Леоніда Кравчука у 1991 році. Це було після ухвалення Акту проголошення незалежності України.

Перше звернення президента України до народу

Телебачення в 1991 році вже було кольоровим, однак все ще низької якості. У новорічному зверненні до українців у 1991 році Леонід Кравчук був у чорному костюмі з білою сорочкою. Він сидів за столом і читав текст з паперу.

Перший президент тоді зазначив, що 1991 рік став доленосним в історії нашого народу. Йшлося про велику подію — 24 серпня того року Верховна Рада підписала Акт проголошення незалежності України. Це стало історичною подією, за що український народ боровся століттями. Кравчук зазначав, що потрібно побудувати сильну державу з власною економікою, армією та верховенством права.

Іронічно сьогодні звучать слова Кравчука про те, що Україна прагне бути позаблоковою та без'ядерною державою та проводить миролюбну зовнішню політику. Адже на третій рік повномасштабної війни Росії ядерна зброя у нашої держави могла б стримувати окупанта від агресії. Тому громадяни часто згадують відмову Кравчука від ядерної зброї та критикують це рішення.

Також Кравчук підкреслював важливість розпаду СРСР як тоталітарної імперії і виникнення організації Співдружності Незалежних Держав, до якої входила Україна, Білорусь і Росія. Зараз такий союз виглядає неможливим, адже Росія провадить страшну війну проти нашого народу, а Білорусь їй у цьому допомагає.

Тодішній глава держави стверджував, що українцям рано радіти незалежності, адже її можна швидко втратити, якщо не розвивати Україну. Також він згадав порожні полиці магазинів, підвищення цін і підвищену злочинність, яку за словами політика, можна подолати лише разом.

У новорічному зверненні Кравчук зазначив, що важливо створити рівні умови розвитку для людей всіх національностей. Окрім цього, він згадав українських емігрантів, які живуть по різних країнах світу.

Кравчук тоді закликав українців до терпимості й наголошував на мирі й працьовитості. Звернення закінчилось гімном України, відеокадрами Верховної Ради та мерехтінням синьо-жовтого прапору.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила зірки фільму "Карнавальна ніч" Юрія Бєлова. Він мав успішну кар'єру в СРСР, аж допоки не зробив політичну заяву.