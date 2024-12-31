В Україні дорожчає автоцивілка: як зростуть ліміти виплат з 1 січня 2025

Страхова сама визначить вартість поліса для кожного водія

Із 1 січня 2025 року в Україні зросте сума обов’язкового автострахування автомобіля. Вона підвищуватиметься поступово, аби наблизитися до реальних витрат (ціни на імпортні запчастини оновлюються, а сума страхування в гривнях кілька років підряд лишалася "замороженою").

З 2025 року ліміти збільшаться до 250 тис. грн за шкоду, завдану майну (але максимум 1,25 млн грн на подію) та до 500 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров’ю (максимум – 5 млн грн на подію). Страхові будуть самостійно обирати, від чого залежатиме вартість поліса для кожного водія (наприклад, від стажу водіння, віку чи історії потрапляння у ДТП).

Більше про це читайте у публікації: "Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025".

До цього законодавчо були встановлені такі ліміти: 160 тис. грн, якщо збитки завдані майну третіх осіб; 320 тис. грн, якщо збитки завдано життю та/або здоров’ю третіх осіб.

Скасовується франшиза (сума, яку в разі ДТП винуватцю доведеться компенсувати самостійно). Якщо водій застрахованого авто не є винуватцем ДТП, збитки йому відшкодує його страхова компанія, однак стягувати кошти буде зі страховика другої сторони – винуватця аварії.

Нагадаємо, "Телеграф" пояснював, чому не варто економити на автоцивілці.