Залужний отруївся ртуттю: сенсації з нової книги

Він згадує раннє дитинство як щасливі часи

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, як у трирічному віці він отруївся ртуттю. Він випадково розбив градусник та проковтнув ртуть.

Про цей небезпечний випадок Залужний розповів у своїй новій книзі "Моя війна", яка була видана наприкінці грудня. Він трапився з ним в домі дідуся з бабусею, коли родина готувала вечерю.

"Було мені не більше як три роки. І ось… Раптом, наблизившись до дідової табуретки, я побачив це. Воно грайливо манило мене відблисками від лампочки. Я, мов зачарований, задріботів до вабливого сяйва. Підходив чимраз ближче … То був звичайний градусник, яким "мама" Катя вимірювала собі температуру. Ще якийсь час я в заціпенінні розглядав його, боячись поворухнутися. А в наступну мить мої рученята сіпнулися вперед і, замість того, щоб доторкнутися до блискучої цяцьки, штовхнули табуретку. Мить — і градусник полетів і стрімко врізався у підлогу", — пише Залужний.

Валерій Залужний у дитинстві. Фото: facebook.com/marina.danilukyarmolaeva

Далі все відбулося настільки швидко, що ніхто не встиг відреагувати. Малюк, зачудований, блискучими кульками ртуті, простягнув до них рученята та проковтнув.

"Прийшов я до тями вже в лікарняній палаті. Старі, страшні штативи для крапельниць, моторошний запах лікарняного супу і бабуся поряд", — поділився спогадами ексголовком.

Варто зазначити, що отруєння ртуттю є дуже небезпечним. Воно може призвести до летальних наслідків.

Перші роки життя Залужний провів у домі бабусі й дідуся, в яких окрім його матері були ще дві доньки. Одну з них, Катерину, малий Валерій також називав "мамою". Хлопчик потребував мами, а 25-річна тітка тоді ще не мала власних дітей.

"Так ми й полюбили один одного, як мама і син", — пише Залужний.

Своє раннє дитинство в селі в родині бабусі й дідуся він згадує як щасливі та безтурботні часи. Всі любили малого та дбали про нього.

"Дід на той час працював, бабуся й Катя леліяли мене, мов маленьке божество", — поділився спогадами Залужний.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у своїй книжці Залужний також розповів, як ворожка попередила його про війну задовго до її початку. З його слів, історія сталася з ним 25 років тому.