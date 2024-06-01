Град розміром з мʼяч для пінг-понгу: на Закарпатті буря наробила лиха (фото, відео)

Вітер зніс дах однієї місцевої школи

На Закарпатті потужна буря пронеслась декількома містами та наробила лиха людям. Так град, який у місті Тячів був розміром з мʼяч для настільного тенісу, побив майно, а сильний вітер позносив дахи.

Про наслідки негоди пишуть місцеві ЗМІ та телеграм-канали. Зазначається, що також вирувала негода на Перечинщині, Свалявщині, Виноградівщині й Берегівщині Закарпатської області.

"Закарпаттям пройшлася потужна буря і випав великого розміру град. Крижинки опадів досягали розмірів м’ячів для пінг-понгу. Людям позносило дахи та побило майно", — йдеться у повідомленні.

У місті Іршава, за словами очевидців, сильний вітер зніс дах однією з місцевих шкіл. Унаслідок сильної зливи спостерігається підняття рівня води в річках. Закарпатці зазначають, що зливи тривають у деяких містах зранку й до вечора.

Тячів та Іршава на мапі

Знесений дах

Зауважимо, що синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав, що у більш прохолодних західних і північних областях дощі матимуть більш затяжний характер. Також там в окремі дні можливі грози, локальне посилення вітру до штормових 15–22 м/с, а місцями ймовірний град.

Раніше "Телеграф" писав, що днями Одесу накрила сильна злива, що призвело до підтоплення низки магістральних вулиць. На деяких із них було ускладнено рух.