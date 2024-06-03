Полював за дзеркалами BMW: у Києві затримали серійного автокрадія (фото)

Злочинець орудував в одному із районів столиці

У Голосіївському районі Києва правоохоронцям вдалося затримати серійного автозлодія, який "полював" за дзеркалами заднього виду на автомобілях BMW. Викрадене він збував в сервіси по збірці автівок на Київщині.

Зловмиснику загрожує тривалий тюремний вирок. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

Так, у столиці оперативники викрили серійного викрадача автодзеркал. Як виявилося, 31-річний уродженець Сумщини "полював" на автомобілі марки BMW і викрадав дзеркала заднього виду.

Злочинець викрадав дзеркала заднього виду з автомобілів BMW

В основному він орудував у Голосіївському районі Києва та крав дзеркала з припаркованих у дворах багатоповерхівок автомобілів.

Викрадене він збував в сервіси по збірці автівок на Київщині.

Автозлодія затримали

Співробітники поліції, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта, вилучили низку речових доказів, що підтверджують його причетність до скоєння серії крадіжок.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Злочинець орудував у Голосіївському районі Києва

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