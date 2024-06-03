Охотился за зеркалами BMW: в Киеве задержали серийного автовора (фото)

Преступник орудовал в одном из районов столицы

В Голосеевском районе Киева правоохранителям удалось задержать серийного автовора, который "охотился" за зеркалами заднего вида на автомобилях BMW. Похищенное он сбывал в сервисах по сборке автомобилей на Киевщине.

Злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, в столице оперативники разоблачили серийного похитителя автозеркал. Как оказалось, 31-летний уроженец Сумщины "охотился" за автомобилями марки BMW и похищал зеркала заднего вида.

Преступник похищал зеркала заднего вида с автомобилей BMW

В основном он орудовал в Голосеевском районе Киева и воровал зеркала с припаркованных во дворах многоэтажек автомобилей.

Похищенное он сбывал в сервисах по сборке автомобилей на Киевщине.

Автовора задержали

Сотрудники полиции, в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта, изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих его причастность к совершению серии краж.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Преступник орудовал в Голосеевском районе Киева

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