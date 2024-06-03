Дим видно з різних районів столиці: у Києві почалася сильна пожежа (фото, відео)

Вогонь охопив величезну територію

Увечері у понеділок, 3 червня, на Троєщині у Києві почалася сильна пожежа. Густий сірий дим піднявся на висоту кілька десятків метрів і його було видно навіть в інших районах столиці.

Фото та відео з місця пожежі поширилися у місцевих Telegram-каналах. На деяких із них видно, що вогонь охопив велику площу.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення.

"За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі — 2000 м. кв. На місці працюють аварійно-рятувальні служби", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про пожежу у ТРЦ Lavina Mall. Це один із найбільших торгово-розважальних комплексів столиці. Інцидент стався через щиток. Почалося легке задимлення, проте його було видно з вулиці. Рятувальники оперативно ліквідували спалах.

Також ми повідомляли про сильну пожежу у Голосіївському районі. Чорний дим дуже швидко огорнув цілий район. Він був видно навіть з інших куточків столиці. Рятувальники змогли швидко ліквідувати пожежу, яка обійшлася без постраждалих.

Ще раніше спалахнула будівля з будівельними матеріалами. Інцидент стався у столиці неподалік Львівської площі.