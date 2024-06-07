Відчувається нестача спеціалістів: у київський метрополітен активно йдуть працювати жінки

Метрополітен відчуває гострий дефіцит фахівців робітничих професій

У столичний метрополітен все частіше йдуть працювати представниці прекрасної половини людства, оскільки у київському метрополітені виник дефіцит машиністів через посилення мобілізації та не вирішено питання бронювання працівників. На даний момент, одна жінка вже проходить навчання на посаду машиніста.

Загалом у київській підземці працює 41% жінок та 59% — чоловіків. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, столичний метрополітен активно набирає на роботу жінок, і одна з них уже проходить навчання на машиніста. Окрім цього жінки працевлаштовуються і на інші спеціальності.

Ситуація з нестачею фахівців пов’язана, зокрема, зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

На сьогодні підприємство має понад 15% вакантних посад. Це посади слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро та багато інших.

З повним переліком вакансій можна ознайомитись за посиланням.

Раніше стало відомо про те, що з 1 червня буде зменшено парність поїздів у київському підземці, і вони почнуть курсувати за іншими графіками. Так, у пікові години інтервали між поїздами становлять орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин.

Це пов'язано з дефіцитом машиністів і з тим, що на підприємстві ніхто не займається питаннями бронювання фахівців. Прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен" раніше дійсно підтвердила дефіцит машиністів.

"Наразі виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується", — йшлося у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у метро Києва помітили незвичайні вагони з оксамитовими диванами. Як виявилося, саме так виглядають "варшавські" вагони, які як безоплатну допомогу отримав київський метрополітен від Польщі.