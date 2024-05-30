У Києві скоротять кількість поїздів у метро через мобілізацію: як зміниться графік

Інтервали руху будуть збільшені на всіх гілках

У київському метрополітені виник дефіцит машиністів через посилення мобілізації та не вирішене питання бронювання працівників. Це призвело до скорочення кількості поїздів на лініях.

Про це йдеться у відео, опублікованому на сторінці "Київська транспортна спільнота" у Facebook. Як розповів один із машиністів столичної підземки, з 1 червня буде зменшено парність потягів.

"На даний час у нас 22 пари працюють, а буде 18. Мінус 4 пари — це мінус 8 складів", — повідомив автор запису про ситуацію на Сирецько-Печерській лінії.

За його словами, зменшення кількості поїздів пов'язано з нестачею фахівців тому, що "ніхто на підприємстві бронюванням не займається".

"І це я розповів тільки про машиністів поїздів. В інших службах метро також все дуже плачевно", — підкреслив співробітник метрополітену.

Пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен" підтвердила дефіцит машиністів. Про це написали на офіційному сайті.

"Наразі виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується", — йдеться у повідомленні.

У підприємстві зазначили, що скоро будуть змінені графіки руху поїздів на всіх гілках столичного метро.

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", — підкреслюють у "Київському метрополітені".

Раніше "Телеграф" писав, що київська кільцева електричка змінює графік на все літо. У будні та на вихідних електропоїзди рухатимуться по-різному.