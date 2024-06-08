У Київській області на ходу спалахнув автобус з пасажирами (фотофакт)

На місці працювали всі екстрені служби

У суботу, 8 червня, у Вишгороді Київської області прямо на ходу спалахнув рейсовий автобус. У цей момент в салоні транспортного засобу було близько сорока пасажирів.

На щастя, обійшлося без постраждалих – усі люди змогли самостійно вибратися на свіже повітря. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Київщини.

Відомо, у Вишгороді на вулиці Набережній під час руху раптово спалахнув рейсовий автобус. Попередньо встановлено, що спалах відбувся в моторному відсіку. На місці події працювали бійці ДСНС та правоохоронці.

На щастя, ніхто не постраждав

Варто зазначити, що у момент виникнення пожежі в салоні автобуса було близько 40 пасажирів. На щастя, обійшлося без постраждалих — люди не почали панікувати та самостійно вийшли на свіже повітря.

Пожежу оперативно ліквідували. Причини та обставини НП належить встановити фахівцям, які вже почали проводити розслідування.

У зв’язку з цією ситуацією, правоохоронці звернулися до всіх українців і нагадали, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно зберігати спокій і очікувати прибуття служб порятунку.

У разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій телефонуйте за номером 101. У разі травми людей негайно набирайте 103.

Інцидент стався у Вишгороді

Нагадаємо, що під Києвом у квартирі багатоповерхівки вибухнув літієвий акумулятор. Внаслідок події постраждала одна людина — чоловік отримав опіки і зараз він перебуває в лікарні в стані середнього ступеня тяжкості.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася масштабна пожежа. Внаслідок пригоди постраждали двоє малолітніх дітей, які були екстрено госпіталізовані.