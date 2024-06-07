Під Києвом у квартирі багатоповерхівки вибухнув акумулятор, є постраждалий: відео та подробиці

Відомо про одного потерпілого

У п'ятницю, 7 червня, під Києвом у багатоповерхівці стався вибух. Причиною став літієвий акумулятор.

Відео з наслідками публікують у місцевих телеграм-каналах. Вибух пролунав в одній із квартир у Софіївській Борщагівці.

Інформацію підтвердила речниці ДСНС Київської області Вікторія Рубан. Вона зазначила, що є один потерпілий. Чоловік отримав опіки.

"В одній з квартир багатоповерхівки на Борщагівці вибухнув літієвий акумулятор. В результаті події є один потерпілий. Вогню практично не було, був лише невеликий вибух. Потерпілий знаходиться у стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо про важливість дотримання правил безпеки при експлуатації різних зарядних станцій, акумуляторів тощо:

не залишайте заряджені акумулятори без нагляду;

не використовуйте пошкоджені або старі акумулятори;

від'єднуйте зарядний пристрій від мережі після того, як щось повністю зарядили;

не залишайте зарядний пристрій підключеним до мережі на ніч.

У разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій телефонуйте за номером 101. В разі травмування людей негайно набирайте 103.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася масштабна пожежа. Внаслідок події постраждало двоє малолітніх дітей, які були екстрено госпіталізовані.