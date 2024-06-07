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Під Києвом у квартирі багатоповерхівки вибухнув акумулятор, є постраждалий: відео та подробиці

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Вогню майже не було Новина оновлена 07 червня 2024, 16:45
Вогню майже не було. Фото Колаж "Телеграфу"

Відомо про одного потерпілого

У п'ятницю, 7 червня, під Києвом у багатоповерхівці стався вибух. Причиною став літієвий акумулятор.

Відео з наслідками публікують у місцевих телеграм-каналах. Вибух пролунав в одній із квартир у Софіївській Борщагівці.

Інформацію підтвердила речниці ДСНС Київської області Вікторія Рубан. Вона зазначила, що є один потерпілий. Чоловік отримав опіки.

"В одній з квартир багатоповерхівки на Борщагівці вибухнув літієвий акумулятор. В результаті події є один потерпілий. Вогню практично не було, був лише невеликий вибух. Потерпілий знаходиться у стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо про важливість дотримання правил безпеки при експлуатації різних зарядних станцій, акумуляторів тощо:

  • не залишайте заряджені акумулятори без нагляду;
  • не використовуйте пошкоджені або старі акумулятори;
  • від'єднуйте зарядний пристрій від мережі після того, як щось повністю зарядили;
  • не залишайте зарядний пристрій підключеним до мережі на ніч.

У разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій телефонуйте за номером 101. В разі травмування людей негайно набирайте 103.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася масштабна пожежа. Внаслідок події постраждало двоє малолітніх дітей, які були екстрено госпіталізовані.

Теги:
#Акумулятор #Новини Києва #Софіївська Борщагівка #Вибух на Борщагівці