У Києві на одному із озер помітили плями яскравого кольору: городяни з'ясовують причини (фото)

Деякі кияни припускають, що вода могла зацвісти

Поки рятують озеро Синє у Києві на Виноградарі, на озері Віра помітили плями яскравого блакитного кольору. Водойма знаходиться у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляють у групі "Борщагівка" в Facebook. Кияни почали бити на сполох.

Звернули увагу на незвичний колір води небайдужі місцеві жителі. На фото видно величезну пляму біля берега та невеликі по всій поверхні водойми.

На озері Віра з'явилися плями яскравого кольору

Користувачі мережі заспокоюють стурбованих киян, зазначаючи, що це природне явище — цвітіння води.

"Така вода кожен рік в цей час на озері Віра", — пише читач групи.

Інші рекомендують звернутися в КП "Плесо", щоб вони перевірили стан води в озері. Зазначають, що на березі водойми знаходиться кафе, і раніше там була стічна труба, яка виходила в озеро.

"Виконавець КП "Плесо". Можете відразу їм відправити світлини й звернення. Доповніть ще тим, що на березі кафе, можуть перевірити й надати звіт на ваше звернення щодо зливних вод з нього. Я раніше фотографувала трубу з кафешки, котра виходила в озеро. Не знаю сьогоднішнього стану тієї труби", — пише читачка групи.

Для довідки:

Озеро Віра на Південній Борщагівці було утворене наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років на місці болота в історичному руслі річки Борщагівка, поблизу Кільцевої дороги. Водойма забетонована по периметру.

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