У двох районах Києва надовго відключать гарячу воду: що відомо

Важлива та актуальна інформація для киян

У Шевченківському та Дніпровському районах Києва на два тижні відключать гарячу воду. Відключення пов’язані з проведенням планових гідравлічних випробувань тепломереж.

Роботи стартують вже після 12:00 у понеділок, 10 червня. Про це повідомляють районні адміністрації.

Так, рівно на два тижні відключать воду одразу у двох районах Києва — у Шевченківському та Дніпровському. Води не буде з вівторка, 11 червня, до вівторка, 25 червня.

Причина такого тривалого відключення — проведення планових гідравлічних випробувань тепломереж. Дані заходи є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Під час випробувань ділянку трубопроводу, що тестується, відключають від загальної тепломережі та від подачі теплоносія.

Теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб виявити "слабкі" місця трубопроводів влітку та зменшити рівень аварійності в опалювальний період.

Так, у Шевченківському районі гарячої води не буде із 11 до 25 червня. Роботи розпочнуться після 12.00 вже у понеділок, 10 червня.

Адреси, мешканці які залишаться без гарячої води:

частина Берестейського проспекту;

вул. Старовокзальна;

вул. Жилянська;

вул. Золотоустівська;

вул. Володимирська;

вул. Павлівська;

вул. Дмитрівська;

вул. Полтавська;

вул. Студентська;

вул. Дончука;

вул. Трьохсвятительська;

вул. Пимоненка;

вул. Кудрявський узвіз;

вул. Кудрявська;

Вознесенський узвіз;

провулок Киянівський;

провулок Десятинний;

Михайлівська площа;

бульвар Т. Г. Шевченка.

У Дніпровському районі гідравлічні випробування також проводитимуть із 11 по 25 червня.

Адреси, мешканці які залишаться без гарячої води:

вул. Братиславська;

вул. Радунська;

вул. Сержа Лифаря;

вул. Миропільська;

вул. Остафія Дашкевича;

вул. Сулеймана Стальського;

вул. Гната Хоткевича;

вул. Гетьмана Павла Полуботка;

вул. Вінстона Черчілля;

вул. Якова Гніздовського;

вул. Електротехнічна;

проспект Романа Шухевича.

Дізнатись терміни відновлення подачі гарячої води можна:

з оголошень на будинках;

на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ за посиланням (налаштувавши SMS-інформування);

за телефоном 15-57 або 044-500-15-57 (з мобільного);

у контактному центрі міста Києва за телефоном 15-51;

у чат-ботах @claim_1557_bot та @Kontaktny_centre_1551_bot.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам передати показання лічильників води. Слід пам’ятати, що показання лічильників гарячої води також необхідно передавати, тому що вони необхідні для формування нарахувань за водовідведення.