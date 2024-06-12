Нічний обстріл ні до чого: на Київщині запроваджують аварійні відключення світла, в чому причина

Фахівці вже ліквідують наслідки

У середу, 12 червня, крім графіків у Києві та області запроваджують аварійні відключення електрики. Причиною стала негода — сильні дощі з грозою наробили лиха.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. Зазначається, що в регіоні знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

"На жаль, через негоду маємо нові аварійні відключення. Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини", — йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що електрики вже ліквідовують наслідки негоди. Проте сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах.

"Задача – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та взятися за заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки", — зазначають у ДТЕК.

Нагадуємо, дізнатися про причини відключення світла і терміни його відновлення можна на сайті ДТЕК. Для цього виконайте декілька кроків:

Перейдіть на сайт ДТЕК.

Оберіть пункт "Відсутня електроенергія".

Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що 12 червня, у Києві застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень. У ДТЕК розповіли, до якої години вимикатимуть світло в середу.