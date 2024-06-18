Графіки відключень у Києві: в ДТЕК розповіли, коли вимикатимуть світло 18 червня

Киян не порадували постійним електропостачанням

У вівторок, 18 червня, у Києві застосовуватимуть погодинні графіки відключень світла. Діятимуть вони впродовж доби.

Тобто електрику вимикатимуть до 00:00. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго", графіки відключень завтра будуть застосовуватись весь день", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК закликають українців допомогти енергосистемі пройти цей важкий період та споживати електроенергію розумно. Щоб зменшити дефіцит використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Зазначимо, причиною введення графіків відключення став плановий ремонт енергоблоків атомних електростанцій. Тому графіки діятимуть особливо у вечірні години. Більше відключень, орієнтовно, буде до кінця липня.

Нагадуємо, що переглянути актуальну інформацію про відключення електроенергії можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно зробити у першу чергу, коли став ліфт під час відключення світла. У таких випадках не можна панікувати.