Графіки відключень у Києві: в ДТЕК розповіли, коли вимикатимуть світло 18 червня
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Киян не порадували постійним електропостачанням
У вівторок, 18 червня, у Києві застосовуватимуть погодинні графіки відключень світла. Діятимуть вони впродовж доби.
Тобто електрику вимикатимуть до 00:00. Про це повідомили в компанії ДТЕК.
"За вказівкою "Укренерго", графіки відключень завтра будуть застосовуватись весь день", — йдеться у повідомленні.
У ДТЕК закликають українців допомогти енергосистемі пройти цей важкий період та споживати електроенергію розумно. Щоб зменшити дефіцит використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.
Зазначимо, причиною введення графіків відключення став плановий ремонт енергоблоків атомних електростанцій. Тому графіки діятимуть особливо у вечірні години. Більше відключень, орієнтовно, буде до кінця липня.
Нагадуємо, що переглянути актуальну інформацію про відключення електроенергії можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно:
- Перейти на сайт ДТЕК.
- Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Раніше "Телеграф" писав, що потрібно зробити у першу чергу, коли став ліфт під час відключення світла. У таких випадках не можна панікувати.