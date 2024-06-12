Деякі овочі минулорічного врожаю серйозно здорожчали: що з "молодими" та яких цін чекати

Вони обидва входять до борщового набору

У порівнянні з минулим роком вартість овочів борщового набору змінилась. Протягом травня-червня стара морква та цибуля в українських магазинах здорожчала, а молоді овочі цього сезону здешевшали.

Найбільше збільшилась ціна на стару моркву. Про це повідомив портал Мінфін, який щодня проводить моніторинг вартості продуктів в супермаркетах.

Ціни на моркву

Наразі морква коштує в середньому 47,93 гривні за кілограм, що на 24,36 гривні дорожче, аніж у травні — 23,57 гривні за 1 кіло.

Щодо молодого овочу, то він навпаки, здешевшав. У червні середня вартість моркви складає 79,95 гривні за кіло, що на 7,92 гривні менше, аніж місяцем раніше.

Вартість цибулі в магазинах

Якщо у цьому місяці цибуля ріпчаста має цінник 32,60 гривні, то у травні вона була дешевшою на 2,36 гривні, тобто 30,14 гривні за кілограм.

Ціна на молоду цибулю, яка зараз продається по 24,90 гривні за кіло, у минулому місяці була навпаки вищою – 48,26 гривні за 1 кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вартість на хліб виросте на 30%. На це вплине відключення світла, нестача зерна та мобілізація.