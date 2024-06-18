Скандальна компанія "Онур" ремонтуватиме міст Метро у Києві: що не так

Перемога підрядника викликає сумніви

Єдиним учасником масштабного тендеру на реставрацію автопроїздів мосту Метро стала турецька компанія "Онур". Підрядник готовий виконати ремонтні дороги за 1 мільярд 995 мільйонів гривень.

Це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Строк подання тендерних пропозицій закінчився у понеділок, 17 червня.

Учасник тендеру

Зазначимо, "Онур" – це турецька компанія, яка працює в Тунісі, Молдові, Україні та ще в цілій низці країн. Вони пишаються найбільшими підрядами на дорожнє будівництво, проте регулярно потрапляють у скандали.

Також "Онур" часто стає єдиним учасником тендерів на ремонти доріг не тільки в Києві, а й по всій Україні. Реставрація мосту Метро стала не винятком.

Засвітилася компанія в скандалі у 2017 році. Тоді Національна поліція запідозрила "Онур" у неякісному ремонті проспекту Берестейського (Перемоги) та ще цілої низки магістралей у Києві. Згідно з матеріалами розслідування, підозрювали їх в участі схеми щодо завищення вартості будівельних робіт.

Фірма також потрапляла в центр уваги через сумнівні тендери, будівництво в не строки, корупційні схеми тощо в інших регіонах нашої держави.

Нагадуємо, "Київавтодор" оголосив тендер на протиаварійні роботи на мосту Метро. На проєкт виділять з бюджету майже 2 мільярди гривень. Згідно з планом, всі роботи мають бути завершені до 31 грудня 2026 року.

Тендерна пропозиція

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни вирішили відремонтувати закритий Південний міст. Виділенні гроші підуть на ремонт лише двох естакад.