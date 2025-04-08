Відстрочку від мобілізації можна отримати через сімейні обставини: кого це стосується

Є 12 підстав для звільнення від призову

Мобілізації в Україні підлягають придатні до служби чоловіки від 18 до 60 років. Однак деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову за сімейними обставинами.

Детальніше про це розповідає "Телеграф". Згідно з українським законодавством, відстрочка надається за наявності певних життєвих обставин, пов’язаних із доглядом за дітьми, хворими родичами або членами сім’ї з інвалідністю.

Основні категорії громадян, які мають право на відстрочку:

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови відсутності заборгованості з аліментів понад три місяці);

батько, якщо матір померла, зникла безвісти, позбавлена батьківських прав, відбуває покарання або визнана померлою;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, які доглядають за дитиною з інвалідністю до 18 років.

Також мобілізації не підлягають чоловіки, які:

доглядають за дитиною з тяжкими захворюваннями, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, навіть без встановленої інвалідності (за наявності відповідного медичного висновку);

на утриманні яких повнолітня дитина з інвалідністю незалежно від групи;

виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;

доглядають за важкохворим членом сім'ї — дружиною, дитиною або батьками — на підставі висновку медичної комісії;

опікуни недієздатних осіб;

чоловік, у якого дружина має інвалідність І чи II груп;

або дружина має інвалідність III групи через онкологію, ампутації або паралітичні синдроми;

якщо батьки або батьки дружини мають інвалідність І чи II груп, за умови відсутності інших осіб, які можуть за ними доглядати;

які постійно доглядають за особою з інвалідністю І чи II груп, якщо немає інших родичів, що можуть це зробити;

Крім цього, відстрочку можуть оформити батьки, які виховують дитину до 18 років, якщо чоловік або дружина проходять військову службу.

Нагадаємо, що для отримання відстрочки необхідно надати документи, які підтверджують це право — медичні висновки, рішення суду, документи про встановлення опіки тощо. Остаточне рішення ухвалює ТЦК та СП після розгляду всіх поданих матеріалів.

Раніше "Телеграф" писав, хто може отримати відстрочку без візиту до ТЦК. Деякі категорії українців можуть зробити це в застосунку "Резерв+".