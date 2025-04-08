Ці прізвища пов’язані з Великоднем: перевірте своє
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Деякі з них мають менше 10 носіїв
Більшість українських прізвищ мають унікальне походження, яке безпосередньо вплинуло на творення форми родового іменні. Не виключенням став і Великдень.
"Телеграф" розповість про українські прізвища, які пов'язані з світлим святом Великодня, спираючись на дані порталу "Рідні". Зауважимо, що більшість цих родових імен не дуже поширені на території сучасної України.
Які прізвища пов'язані з Великоднем
Більшість таких родових імен вказують на традиційні страви та символи Великодня, зокрема, писанки, крашанки, паски тощо. Саме звучання цих прізвищ може відкривати історію їх походження та значення.
Великодні прізвища
- Великодна — налічує 587 носіїв в Україні
- Великоданова — налічує 28 носіїв
- Писанка — налічує 479 носіїв
- Крашанова — 11 носіїв
- Крашанович — 6 носіїв
- Крашаниця — 20 носіїв
- Крашаніна — 4 носії
- Пасхалова — 117 носіїв
- Пасхальна — 18 носіїв
- Пасхаліс — 15 носіїв
Також до великодніх можна віднести і популярне прізвище Верба, воно символізує дерево, гілочки, якого освячують у Вербну неділю. В Україні зафіксовано понад 2500 носіїв цього родового імені.
Нагадаємо, що в українській мові велике православне свято "Великдень", а "Пасхи" чи "Паски" немає.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати великодні яйця і в чому різниця.