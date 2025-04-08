Ці прізвища пов’язані з Великоднем: перевірте своє

Деякі з них мають менше 10 носіїв

Більшість українських прізвищ мають унікальне походження, яке безпосередньо вплинуло на творення форми родового іменні. Не виключенням став і Великдень.

"Телеграф" розповість про українські прізвища, які пов'язані з світлим святом Великодня, спираючись на дані порталу "Рідні". Зауважимо, що більшість цих родових імен не дуже поширені на території сучасної України.

Які прізвища пов'язані з Великоднем

Більшість таких родових імен вказують на традиційні страви та символи Великодня, зокрема, писанки, крашанки, паски тощо. Саме звучання цих прізвищ може відкривати історію їх походження та значення.

Великодні прізвища

Великодна — налічує 587 носіїв в Україні

Великоданова — налічує 28 носіїв

Писанка — налічує 479 носіїв

Крашанова — 11 носіїв

Крашанович — 6 носіїв

Крашаниця — 20 носіїв

Крашаніна — 4 носії

Пасхалова — 117 носіїв

Пасхальна — 18 носіїв

Пасхаліс — 15 носіїв

Також до великодніх можна віднести і популярне прізвище Верба, воно символізує дерево, гілочки, якого освячують у Вербну неділю. В Україні зафіксовано понад 2500 носіїв цього родового імені.

Нагадаємо, що в українській мові велике православне свято "Великдень", а "Пасхи" чи "Паски" немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати великодні яйця і в чому різниця.