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Ці прізвища пов’язані з Великоднем: перевірте своє

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Великодні прізвища Новина оновлена 08 квітня 2025, 10:00
Великодні прізвища. Фото Freepik/ШІ

Деякі з них мають менше 10 носіїв

Більшість українських прізвищ мають унікальне походження, яке безпосередньо вплинуло на творення форми родового іменні. Не виключенням став і Великдень.

"Телеграф" розповість про українські прізвища, які пов'язані з світлим святом Великодня, спираючись на дані порталу "Рідні". Зауважимо, що більшість цих родових імен не дуже поширені на території сучасної України.

Які прізвища пов'язані з Великоднем

Більшість таких родових імен вказують на традиційні страви та символи Великодня, зокрема, писанки, крашанки, паски тощо. Саме звучання цих прізвищ може відкривати історію їх походження та значення.

Великодні прізвища

  • Великодна — налічує 587 носіїв в Україні
  • Великоданова — налічує 28 носіїв
  • Писанка — налічує 479 носіїв
  • Крашанова — 11 носіїв
  • Крашанович — 6 носіїв
  • Крашаниця — 20 носіїв
  • Крашаніна — 4 носії
  • Пасхалова — 117 носіїв
  • Пасхальна — 18 носіїв
  • Пасхаліс — 15 носіїв

Також до великодніх можна віднести і популярне прізвище Верба, воно символізує дерево, гілочки, якого освячують у Вербну неділю. В Україні зафіксовано понад 2500 носіїв цього родового імені.

Нагадаємо, що в українській мові велике православне свято "Великдень", а "Пасхи" чи "Паски" немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати великодні яйця і в чому різниця.

Теги:
#Прізвища #Великдень #Походження