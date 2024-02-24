News Telegraf
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Украина выстояла благодаря ее людям
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В сети появились фото с места задержания
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Рассказываем оперативно о главном за сутки
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В РФ срочно создают футбольный симулятор
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Украина не применяет оружие партнеров на других территориях
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Мемориал создан без привлечения государственного финансирования
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Мода на долгое время оставила эти дизайны в прошлом
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Виновные пока не найдены
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Россияне, похоже, не выступят на Олимпийских играх в Париже
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В обмен на тело сына у матери оппозиционера требовали закрытые похороны
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Генерал напомнил о роли Пашинского в обеспечении ВСУ оружием
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Италия стала пятой страной, подписавшей подобные гарантии после Британии, Франции, Германии и Дании
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Павшие Герои Украины навсегда остаются в наших сердцах
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Большая игра пройдет на легендарной арене "Уэмбли"
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Начало этому положил Гостомель
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Надо остановить русский террор